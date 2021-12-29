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четверг, 30 декабря 2021 00:05

Маск ответил конкурентам, которым мешают его спутники в космосе

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Маск ответил конкурентам, которым мешают его спутники в космосе
Спутники Маска мешают конкурентам. Фото: dw.com

Основатель проекта Starlink Илон Маск отверг критику, что его спутники занимают слишком много места в космосе и вытесняют конкурентов. По его словам, орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше, чем поверхность планеты и места там хватит всем.

Об этом сообщает Financial Times.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом эффективно блокируем других. Мы никому ничего не запрещали", - заявил изданию Маск, отвечая на обвинение в вытеснении с околоземной орбиты конкурентов.

Он сравнил количество спутников на низкой околоземной орбите с количеством автомобилей на Земле. По его словам, их количество на планете составляет около 2 млрд штук. При этом, уточнил Маск, поверхность Земли меньше, чем орбитальная "оболочка" вокруг планеты, где можно каждые 10 метров размещать космические аппараты.

"Это означало бы место для десятков миллиардов спутников. Пара тысяч спутников - это пустяк. Это как пара тысяч машин на Земле", - добавил Маск.

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Компания SpaceX уже вывела на околоземную орбиту около 2000 спутников для своей широкополосной сети связи Starlink и планирует вывод еще несколько десятков тысяч. Один из запусков состоялся 19 декабря.

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже около 15 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 1 893 аппаратов.

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