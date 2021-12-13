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понедельник, 13 декабря 2021 15:57

Назвали "Человека года" по версии Time

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Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал "Человеком года" по версии издания Time.

Компания Маска SpaceX опередила по капитализации Boeing и способна завладеть космическим будущим США, пишет The Time. В прошлом году звание получил Джо Байден.

"Самый богатый человек мира не владеет домом и недавно распродал свое имущество. Маск запускает спутники на орбиту, водит созданную собственноручно машину, которая не использует бензин и имеет автопилот", - охарактеризовала редакция издания "Человека 2021 года".

Автор: time.com
  Издание Time назвало Илона Маска человеком года
Издание Time назвало Илона Маска человеком года

Автокомпания Tesla занимает две трети рынка электромобилей. А ее основатель способен одним твитом обрушить акции крупнейших корпораций мира. В то же время Маск признавался, что половину своих твитов написал в уборной.

В этом году на звание претендовали 54 кандидата. В списке претендентов были главы государств, общественные организации, политики, спортсмены и артисты. В частности, президент РФ Владимир Путин, российский оппозиционер Алексей Навальный и певица Бритни Спирс.

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Маск занимает пост генерального директора в Tesla и SpaceX, а также управляет стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. Маск остается самым богатым человеком мира. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние на 10 декабря оценивается в $266 млрд.

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Дата
13
декабря

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