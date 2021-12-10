Илон Маск хочет бросить работу, чтобы стать блогером

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск спросил у подписчиков, стоит ли ему бросить работу и стать блогером.

Об этом он 10 декабря написал в Twitter.

"Я думаю о том, чтобы уйти с работы и стать блоггером на полную ставку. Что скажете?" - говорится в заметке.

Автор: twitter.com/elonmusk За последние пять недель Маск продал почти 11 млн акций Tesla

За последние пять недель Маск продал почти 11 млн акций Tesla и получил за них около $12 млрд. 9 декабря он продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по $6,24 за штуку и еще 934,1 тыс. акций примерно за $963 млн.

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Маск занимает пост генерального директора в Tesla и SpaceX, а также управляет стартапом Neuralink и компанией The Boring Company. Основу его состояния составляют акции Tesla. Маск остается самым богатым человеком мира. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние на 10 декабря оценивается в $266 млрд.