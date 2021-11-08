Подписчики Маска решили судьбу пакета акций Tesla стоимостью $21 млрд

Пользователи Twitter приняли участие в голосовании от самого богатого человека в истории человечества Илона Маска по продаже 10% акций компании Tesla.

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX доверил пользователям решить судьбу его пакета акций на $21 млрд, говорится в Twitter. За то, чтобы продать акции, голос отдали 57,9% пользователей.

"Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги", - отмечал Маск.

В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов. Поэтому Маск решил запустить голосование, в котором приняли участие 3 519 252 человека.

Автор: twitter.com/elonmusk Маск доверил пользователям Twitter решить судьбу его пакета акций Tesla

Таким образом он отреагировал на налог для богатых людей, который предложили ввести в США. Он коснется нереализованного прироста капитала.

После этого твита акции Tesla упали в цене на криптовалютной бирже FTX на 6,8%.

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1 ноября Маск ответил на призыв о помощи главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли. Бизли заявил об обострении глобального кризиса на фоне Covid-пандемии. 42 млн человек находятся на грани голода, написал он в Twitter 19 октября и тегнул Маска. Миллиардер откликнулся и согласился продать акции Tesla, чтобы остановить голод в мире.