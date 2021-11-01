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понедельник, 01 ноября 2021 12:43

Илон Маск согласился продать акции Tesla, чтобы остановить голод в мире

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Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на призыв о помощи главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

Бизли заявил об обострении глобального кризиса на фоне Covid-пандемии. 42 млн человек находятся на грани голода, написал он в Twitter 19 октября и тэгнул Маска.

"Голод, дестабилизация наций и массовая миграция ждут, если мы не отреагируем. Маск, вы только за вчера заработали шесть миллиардов долларов - ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите", - говорится в его твите.

Автор: twitter.com/WFPChief
 

Миллиардер откликнулся только 31 октября:

"Если программа ООН сможет точно описать в Twitter, как именно шесть миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас", - написал Маск.

Автор: twitter.com/elonmusk
 

Другие пользователи писали в комментариях, что эти деньги лучше потратить на создание возобновляемых источников энергии или на развитие образования в развивающихся странах.

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Четыре страны мира охватил голод, а жители еще 43 государств балансируют на его грани. Ряд стран нуждаются в гуманитарной помощи. Ежеминутно в мире из-за голода умирает около 11 человек. Из-за пандемии коронавируса число кризисных явлений, таких как нехватка продовольствия, выросла в шесть раз за прошлый год.

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Комментарии

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Дата
01
ноября

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