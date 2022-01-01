NASA наняло 23 священников, чтобы они нашли ответ на один вопрос

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Просмотров: 2619
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
Просмотров: 1467
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 189
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 9648
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 4671
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 162
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2997
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 756
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1989
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
10
5
6
3
3
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Вкусное телевидение: изобрели экран, способный передать вкус еды
Пограничники получили новые французские вертолеты
Пограничники получили новые французские вертолеты
Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца
Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца
Украинский спутник подготовили к запуску в космос
Украинский спутник подготовили к запуску в космос
Видео
Все видео
Песня американского рэпера снизила количество самоубийств в стране
Песня американского рэпера снизила количество самоубийств в стране
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
В мобильной "Дії" появилась новая функция с Covid-сертификатом
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
В сети рассекретили новый дизайн iPhone 14
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
11 Просмотров: 2826
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1431
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1008
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1926
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 684
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
воскресенье, 02 января 2022 01:29

NASA наняло 23 священников, чтобы они нашли ответ на один вопрос

  Комментировать
NASA наняло 23 священников, чтобы они нашли ответ на один вопрос
Программа, спонсируемая из NASA, привлекла 23 теологов. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что NASA является научной организацией, последние сообщения СМИ показали, что ее волнуют и религиозные проблемы. Агентство наняло 23 священника, чтобы те ответили на один очень важный вопрос.

Программа, спонсируемая из NASA, привлекла 23 теологов. Как пишет источник, это происходило еще в 2016 и 2017 годах в центре богословских исследований при Принстонском университете.

Зачем NASA священники:
Проект назывался The Societal Implications of Astrobiology.
Целью было исследование того, как любая из главных глобальных религий отреагирует на возможное выявление инопланетян.
В течение года богословы изучали предполагаемые особенности встречи с внеземной жизнью и пытались смоделировать реакцию верующих людей на нее.
Одна из научных работ, ставших результатом этого исследования, была посвящена связи между астробиологией и христианским богословием.
Преподобный доктор Эндрю Дэвисон из Кембриджского университета, который и является автором этой работы, заявил, что если инопланетян когда-нибудь обнаружат, большое количество людей будет искать ответы на новые вопросы именно в своих религиях.
К сожалению, пока особых подробностей о проекте нет, но уже в 2022 году должна выйти книга Дэвидсона, где он расскажет, в том числе, о своей работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца

Основной вопрос о реакции верующих людей на инопланетную жизнь заключался в исследовании многих более мелких, вроде того, придется ли пересмотреть теорию сотворения мира и самого человека по образу и подобию Бога. Если инопланетяне окажутся разумными, может ли у них быть душа и загробная жизнь? А если у них существует своя версия религии или чего-то похожего, то как нам на это реагировать? Не придется ли пересмотреть каноны верований и не спровоцирует ли это проблемы с верующими людьми?

В итоге, как пишет The Times, оказалось, что ни христиане, ни мусульмане, ни иудеи не усмотрели никаких проблем в обнаружении внеземной жизни. Как говорят сами богословы, значительная часть верующих является разумными людьми, которые ведут светский образ жизни, а потому могут отделять одно от другого. Более того, если потребуется, они точно смогут наладить контакт с инопланетянами.

Космической станции Китая пришлось изменить траекторию, чтобы избежать столкновения со спутниками системы Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «NASA наняло 23 священников, чтобы они нашли ответ на один вопрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности 1 Просмотров: 19746
&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
 Просмотров: 10161
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
22
 Просмотров: 9648
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги Просмотров: 8757
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
8
 4 Просмотров: 8100
Наука+ИТ
В Турции нашли древнюю военную грамоту из бронзы
В Турции нашли древнюю военную грамоту из бронзы Просмотров: 63
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
Instagram показал самые популярные посты 2021 года
10
 Просмотров: 675
Даже в мозге: сколько Covid-19 живет в человеческом теле
Даже в мозге: сколько Covid-19 живет в человеческом теле Просмотров: 693
Новая версия браузера Google перестанет открывать некоторые сайты
Новая версия браузера Google перестанет открывать некоторые сайты Просмотров: 2133
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
11
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
4
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
3
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Голосов: 3843
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть