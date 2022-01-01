NASA наняло 23 священников, чтобы они нашли ответ на один вопрос

Программа, спонсируемая из NASA, привлекла 23 теологов. Фото: Pixabay

Несмотря на то, что NASA является научной организацией, последние сообщения СМИ показали, что ее волнуют и религиозные проблемы. Агентство наняло 23 священника, чтобы те ответили на один очень важный вопрос.

Программа, спонсируемая из NASA, привлекла 23 теологов. Как пишет источник, это происходило еще в 2016 и 2017 годах в центре богословских исследований при Принстонском университете.

Зачем NASA священники:

Проект назывался The Societal Implications of Astrobiology.

Целью было исследование того, как любая из главных глобальных религий отреагирует на возможное выявление инопланетян.

В течение года богословы изучали предполагаемые особенности встречи с внеземной жизнью и пытались смоделировать реакцию верующих людей на нее.

Одна из научных работ, ставших результатом этого исследования, была посвящена связи между астробиологией и христианским богословием.

Преподобный доктор Эндрю Дэвисон из Кембриджского университета, который и является автором этой работы, заявил, что если инопланетян когда-нибудь обнаружат, большое количество людей будет искать ответы на новые вопросы именно в своих религиях.

К сожалению, пока особых подробностей о проекте нет, но уже в 2022 году должна выйти книга Дэвидсона, где он расскажет, в том числе, о своей работе.

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Основной вопрос о реакции верующих людей на инопланетную жизнь заключался в исследовании многих более мелких, вроде того, придется ли пересмотреть теорию сотворения мира и самого человека по образу и подобию Бога. Если инопланетяне окажутся разумными, может ли у них быть душа и загробная жизнь? А если у них существует своя версия религии или чего-то похожего, то как нам на это реагировать? Не придется ли пересмотреть каноны верований и не спровоцирует ли это проблемы с верующими людьми?

В итоге, как пишет The Times, оказалось, что ни христиане, ни мусульмане, ни иудеи не усмотрели никаких проблем в обнаружении внеземной жизни. Как говорят сами богословы, значительная часть верующих является разумными людьми, которые ведут светский образ жизни, а потому могут отделять одно от другого. Более того, если потребуется, они точно смогут наладить контакт с инопланетянами.

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