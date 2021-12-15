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среда, 15 декабря 2021 08:52

Зонд NASA впервые в истории проник в верхние слои атмосферы Солнца
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Американский космический зонд Parker Solar Probe впервые пролетел через верхние слои атмосферы Солнца.

Автоматическая станция прошла через так называемую корону звезды и взяла образцы ее частиц и магнитных полей, сообщает NASA.

"Новая веха знаменует собой один большой шаг для космического аппарата Parker и гигантский скачок в солнечной науке. Солнечный зонд NASA уже находится в верхних слоях атмосферы Солнца, в его короне, где температура может достигать 500 000°С", - говорится в сообщении.

Прикосновение к материалу, из которого состоит Солнце, поможет ученым найти важную информацию о ближайшую звезду и ее влияние на Солнечную систему.

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Зонд запустили в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В конце октября того же года он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный немецко-американским аппаратом Helios 2.

Фото: nasa.gov

На борту станции стоимостью около $1,5 млрд разместили четыре комплекта научных инструментов. Оборудование защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,4 см, позволяющей выдержать нагрев до 1 400°С.

Миссия даст возможность сделать фундаментальный вклад в понимание причин "нагревания солнечной короны" и возникновения солнечного ветра - потока ионизированных частиц.

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Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли с Луной с расстояния 1,5 млн км. В конце прошлого года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Но миссия беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе все еще продолжается.

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Дата
15
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