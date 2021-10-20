Ночная Европа из космоса: астронавт показал впечатляющие фото

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке сделал новые фотографии Земли из космоса.

Фото ночных стран Европы выложил в Twitter.

"Ла-Манш і Франция, Бельгия, Великобритания и Нидерланды ночью. Из миссии Proxima я узнал, как освещают бельгийские автомагистрали", - написал Песке.

Также астронавт поделился изображениями американского города Солт-Лейк-Сити в штате Юта.

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Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли с Луной с расстояния 1,5 млн км. В конце прошлого года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Но миссия беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе все еще продолжается.