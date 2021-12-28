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Спутники Маска едва не столкнулись с космической станцией Китая

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Спутники Маска едва не столкнулись с космической станцией Китая
Инциденты произошли 1 июля и 21 октября. Фото: Reuters

Космической станции Китая пришлось изменить траекторию, чтобы избежать столкновения со спутниками системы Starlink от компании SpaceX Илона Маска.

Жалоба об этом от Пекина поступила в Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства, пишет ВВС. Сейчас она находится на стадии рассмотрения.

"Космическая станция по меньшей мере дважды была близка к столкновению со спутниками Starlink. Инциденты произошли 1 июля и 21 октября. Из соображений безопасности космическая станция ввела превентивный контроль предотвращения столкновений", - говорится в заявлении Китая.

SpaceX уже запустила почти 1,9 тыс. спутников в рамках сети Starlink. Ученые уже неоднократно выражали обеспокоенность по поводу рисков столкновений в космосе и призывали мировые правительства поделиться информацией о примерно 30 тыс. спутников и космического мусора, что вращаются вокруг Земли.

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SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года. Тогда Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С начала года SpaceX провела уже около 15 запусков в интересах Starlink, доведя орбитальную группировку до 1 893 аппаратов. До конца этого года компания Маска планирует осуществить еще два запуска. 18 октября SpaceX отправила на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.

В мае Маск заявлял, что примерно 500 тыс. человек уже сделали предзаказ за интернет Starlink. Первые пользователи утверждают, что интернет работает без перебоев даже при экстремальных погодных условиях.

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Дата
28
декабря

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