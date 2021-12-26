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воскресенье, 26 декабря 2021 16:55

Китай запустил в космос новый спутник

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В Китае запустили в космос ресурсный спутник ZY-102E.

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-4В (Long March-4C). Об этом сообщает "Синьхуа".

  Китай запустил в космос новый спутник. Фото: Twitter/People's Daily, China
Китай запустил в космос новый спутник. Фото: Twitter/People's Daily, China

Cпутник успешно вышел на заданную орбиту.

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12 декабря космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила в космос шестерых туристов. Это уже третий туристический полет, который организовала компания Blue Origin.

В состав экипажа вошли: инженер и инвестор Эван Дик, бизнесмен Лейн Бесс и его сын Кэмерон, гендиректор Voyager space Дилан Тейлор. Эти четверо пассажиров заплатили Blue Origin за возможность полететь в космос. Сколько именно ㅡ неизвестно.

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Дата
26
декабря

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