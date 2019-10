Кому и за что вручили Нобелевскую премию по физике

Нобелевскую премию по физике вручили за открытие экзопланеты и физическую космологию.

Об этом стало известно во время официального объявления лауреатов в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция).

Нобелевскую премию по физике присудили сразу троим людям. За открытие физической космологии ее вручили Джеймсу Пиблз. Другую совместно получили астронавты Мишель Мэр и Дидье Келоз "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа".

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles "for theoretical discoveries in physical cosmology" and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz "for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star." pic.twitter.com/BwwMTwtRFv