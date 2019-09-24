Трамп объяснил, почему не получил Нобелевскую премию

Трамп заявил, что не получит Нобелевскую премию поскольку ее дают не честно. Фото: Радио Свобода.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что должен бы получить Нобелевскую премию "за многие вещи". Но не получил, так как ее присуждают нечестно.

"Я думаю, что могу получить Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее присуждали честно, но это не так", - заявил Трамп 23 сентября в кулуарах сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Радио Свобода.

Трамп сказал об этом в ответ на замечание журналиста о том, что президент США заслуживал бы на Нобелевскую премию в случае, если бы он помог решить спор между Индией и Пакистаном по разделенному региону Кашмир.

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Кашмир фактически разделен между Пакистаном и Индией. Еще часть удерживает Китай, но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947-го из-за этого уже имели 2 войны.

Ранее предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009-м.

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