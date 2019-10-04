Грета Тунберґ может получить Нобелевскую премию мира

Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. Фото: REUTERS

Эксперты осторожны, но букмекеры считают шведскую екоактивистку Грета Тунберґ главной претенденткой на Нобелевскую премию мира.

Отличие будут вручать на следующей неделе, об этом сообщает Daily Mail.

Грета Тунберґ номинировали на премию мира после того, как она начала выходить на школьные забастовки против изменения климата и вдохновила миллионы подростков присоединиться к ее движения.

В прошлом месяце Тунберґ получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International и букмекеры считают, что это еще одна весомая предпосылка для получения им Нобелевской премии. Кроме того, несколько дней назад девушка получила премию Right Livelyhood Award, которую называют "альтернативной Нобелевской премией".

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Но прогнозы все же еще не определены, поскольку список кандидатов на премию не обнародуется, а эксперты разделены относительно того, могут быть непосредственно связаны климат и насильственные конфликты.

"То, что она сделала за последний год, является чрезвычайным. Изменение климата - это вопрос, который тесно связано с безопасностью и миром", - сказал Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследований мира SIPRI.

Но его коллега из Института исследований мира в Осло Генрик Урдал заявил, что не думает, что она выиграет.

"Чрезвычайно маловероятно", - сказал он, отметив ее молодой возраст и тот факт, что связь между изменением климата и вооруженным конфликтом остается недоказанным.

В конце сентября 16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберґ выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбу против изменения климата.