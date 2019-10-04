Грета Тунберґ может получить Нобелевскую премию мира

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 981
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 8857
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5337
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 486
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3438
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3096
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7335
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9783
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3123
Фото
Все фото
21
9
8
3
24
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
Штат США поглотила снежная буря
Штат США поглотила снежная буря
Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити
Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити
Мужчины в национальных костюмах соревновались на конкурсе красоты
Мужчины в национальных костюмах соревновались на конкурсе красоты
Видео
Все видео
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Сенцов и Макрона обсудили Путина и пленных
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Гневную речь Греты Тунберг в ООН превратили в шведский Death Metal
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Во Франции произошел крупный пожар на химзаводе
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5337
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 918
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 918
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
Просмотров: 153
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
пятница, 04 октября 2019 07:51

Грета Тунберґ может получить Нобелевскую премию мира

1 Комментировать
Грета Тунберґ может получить Нобелевскую премию мира
Тунберг считает своей миссией борьбу с изменениями климата. Фото: REUTERS

Эксперты осторожны, но букмекеры считают шведскую екоактивистку Грета Тунберґ главной претенденткой на Нобелевскую премию мира.

Отличие будут вручать на следующей неделе, об этом сообщает Daily Mail.

Грета Тунберґ номинировали на премию мира после того, как она начала выходить на школьные забастовки против изменения климата и вдохновила миллионы подростков присоединиться к ее движения.

В прошлом месяце Тунберґ получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International и букмекеры считают, что это еще одна весомая предпосылка для получения им Нобелевской премии. Кроме того, несколько дней назад девушка получила премию Right Livelyhood Award, которую называют "альтернативной Нобелевской премией".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в ООН украинские дети из Донбасса, которые говорят о циничном Путине? - Положинский всколыхнул сети

Но прогнозы все же еще не определены, поскольку список кандидатов на премию не обнародуется, а эксперты разделены относительно того, могут быть непосредственно связаны климат и насильственные конфликты.

"То, что она сделала за последний год, является чрезвычайным. Изменение климата - это вопрос, который тесно связано с безопасностью и миром", - сказал Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследований мира SIPRI.

Но его коллега из Института исследований мира в Осло Генрик Урдал заявил, что не думает, что она выиграет.

"Чрезвычайно маловероятно", - сказал он, отметив ее молодой возраст и тот факт, что связь между изменением климата и вооруженным конфликтом остается недоказанным.

В конце сентября 16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберґ выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбу против изменения климата.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грета Тунберґ может получить Нобелевскую премию мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

В поезде кулинары подавали шесть обедов

Самое читаемое
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 63697
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 49734
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 27342
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 18576
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
Maruv позировала в откровенном фотосете без белья
5
 1 Просмотров: 14635
Мир
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 1674
Признали невменяемым шамана, который шел выгонять Путина
Признали невменяемым шамана, который шел выгонять Путина Просмотров: 603
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
Десантник из Псковской дивизии разбился на учениях
 Просмотров: 1026
Трамп готов вести переговоры с КНДР
Трамп готов вести переговоры с КНДР Просмотров: 90
Освободи Москву от темных сил: создали игру о шамане и Путине
Освободи Москву от темных сил: создали игру о шамане и Путине Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
4
Разумков потроллил Киву с его "потребностями"
3
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
2
"Формула Штайнмайера": опубликовали письмо-подтверждение Кучмы
Голосов: 793
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua