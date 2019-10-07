Назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии

Нобелевская неделя в Швеции открылась объявлением лауреатов по медицине и физиологии. 8 октября должны объявить лауреатов по физике. ФОТО: unian.ua

Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили за открытие того, как клетки ощущают присутствие кислорода и приспосабливаются к изменениям его уровня.

Авторами исследования являются трое ученых — Уильям Келин, Питер Ратклифф и Грегг Семенца. Сообщили об этом на официальной странице премии в Twitter.

"Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине присуждена совместно Уильяму Г. Каелину-младшему, сэру Питеру Дж. Ратклиффу и Греггу Л. Семенца за открытие того, как клетки чувствуют и приспосабливаются к присутствию кислорода", — говорится в сообщении.

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12 сентября в Гарвадской университете в США вручили одну из самых известных антинаград мира — Шнобелевскую премию. Ею отмечают самые остроумные, необычные или бесполезные научные достижения за год. Вручают премию Шнобеля нобелевские лауреаты, одетые в бутафорские шляпы и с накладными носами и забавными очками на лицах.