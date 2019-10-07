Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1341
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1485
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4113
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5481
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3573
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1899
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 486
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1512
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4977
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
10
5
9
7
3
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт &quot;Время и Стекло&quot; в Киеве
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве
В Киеве пройдет международный фестиваль Jazz Weekend
В Киеве пройдет международный фестиваль Jazz Weekend
Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере &quot;Малефисенты&quot;
Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере "Малефисенты"
&quot;С войны возвращается только тело, а голова - только через год&quot; - в книге описали постравматический синдром
"С войны возвращается только тело, а голова - только через год" - в книге описали постравматический синдром
Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия &quot;Большие Вуйки&quot;
Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия "Большие Вуйки"
Видео
Все видео
Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах
Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах
"Наши котики": появился трейлер неполиткорректной комедии о Донбассе
"Наши котики": появился трейлер неполиткорректной комедии о Донбассе
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1098
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6120
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1197
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 198
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
понедельник, 07 октября 2019 21:45

Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе

  Комментировать

Сегодня, 7 октября, в Швеции стартовала Нобелевская неделя. 10 октября состоится награждение в области литературы.

Автор: dt.ua
  В 2018 году Нобелевский комитет не вручал премию по литературе из-за скандала с преждевременным разглашением данных в Шведской академии.
В 2018 году Нобелевский комитет не вручал премию по литературе из-за скандала с преждевременным разглашением данных в Шведской академии.

Согласно данным букмекерской компании "Unibet" среди претендентов на награду 3 место занимает Цань Сюэ.
Это псевдоним 66-летней китайской писательницы Дэн Сяохуа. Творческое имя авторки имеет два варианта перевода: "грязный снег, который отказывается таять" и "самый чистый снег на вершине высокой горы". Её произведения публикуются со середины 1980-х. Один из первых рассказов — "Хижина в горах" о девочке, что тонет в собственных сновидениях.

2 место в рейтинге принадлежит французской писательницы Мариз Конде.
82-летняя уроженка Гваделупы — департамент Франции в Карибском море, работала журналистом и преподавала литературу в университетах США. Автор исторических драм, книг для детей, пьес. Стала известной благодаря новелле "Сегу" в 1984-м. До 40 лет боялась публиковать свои произведения. 15 октября 2018 шведская Новая академия присудила Мариз Конде альтернативную Нобелевскую премию по литературе.

Лидером рейтинга претендентов на Нобелевскую премию стала 69-летняя канадская поэтесса и переводчица Энн Карсон. Преподавала классические языки в университетах Канады и США. Переводит произведения Сапфо, Эсхила, Софокла, Еврипида. Стихи и эссе авторки изданы на французском, испанском, каталонском, итальянском и польском языках. Сюжет её книги "Деконструкция" о средневековой монахине Маргарите Поретанськой стал основой одноименного балета Уильяма Форсайта 2007 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии

В 2018 году Нобелевский комитет не вручал премию по литературе из-за скандала с преждевременным разглашением данных в Шведской академии. Члена академии, французского фотографа Жан-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах, а также в том, что он систематически раскрывал имена будущих лауреатов. Арно сняли с должности и осудили на два года. Поэтому в этом году премию за достижения в литературе будут вручать за 2018 и 2019 годы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 198072
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 161475
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 59467
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 50099
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36002
Культура
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве
Голые ягодицы Дорофеевой и Монатик в аквариуме: как прошел концерт "Время и Стекло" в Киеве
10
 Просмотров: 8142
Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства
Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства
 Просмотров: 189
Тарантино начал работу над новым проектом
Тарантино начал работу над новым проектом Просмотров: 603
Песня группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к "Захару Беркуту"
Песня группы "Океан Эльзы" стала саундтреком к "Захару Беркуту" Просмотров: 594
Не время умирать: представлен первый постер нового фильма о Бонде
Не время умирать: представлен первый постер нового фильма о Бонде Просмотров: 324
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 1454
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua