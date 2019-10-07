Букмекеры назвали претендентов на Нобелевскую премию по литературе

Сегодня, 7 октября, в Швеции стартовала Нобелевская неделя. 10 октября состоится награждение в области литературы.

Автор: dt.ua В 2018 году Нобелевский комитет не вручал премию по литературе из-за скандала с преждевременным разглашением данных в Шведской академии.

Согласно данным букмекерской компании "Unibet" среди претендентов на награду 3 место занимает Цань Сюэ.

Это псевдоним 66-летней китайской писательницы Дэн Сяохуа. Творческое имя авторки имеет два варианта перевода: "грязный снег, который отказывается таять" и "самый чистый снег на вершине высокой горы". Её произведения публикуются со середины 1980-х. Один из первых рассказов — "Хижина в горах" о девочке, что тонет в собственных сновидениях.

2 место в рейтинге принадлежит французской писательницы Мариз Конде.

82-летняя уроженка Гваделупы — департамент Франции в Карибском море, работала журналистом и преподавала литературу в университетах США. Автор исторических драм, книг для детей, пьес. Стала известной благодаря новелле "Сегу" в 1984-м. До 40 лет боялась публиковать свои произведения. 15 октября 2018 шведская Новая академия присудила Мариз Конде альтернативную Нобелевскую премию по литературе.

Лидером рейтинга претендентов на Нобелевскую премию стала 69-летняя канадская поэтесса и переводчица Энн Карсон. Преподавала классические языки в университетах Канады и США. Переводит произведения Сапфо, Эсхила, Софокла, Еврипида. Стихи и эссе авторки изданы на французском, испанском, каталонском, итальянском и польском языках. Сюжет её книги "Деконструкция" о средневековой монахине Маргарите Поретанськой стал основой одноименного балета Уильяма Форсайта 2007 года.

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В 2018 году Нобелевский комитет не вручал премию по литературе из-за скандала с преждевременным разглашением данных в Шведской академии. Члена академии, французского фотографа Жан-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах, а также в том, что он систематически раскрывал имена будущих лауреатов. Арно сняли с должности и осудили на два года. Поэтому в этом году премию за достижения в литературе будут вручать за 2018 и 2019 годы.