Когда появятся первые гамбургеры из пробирки

Один гамбургер из пробирки обойдется в € 10 Фото: prosto-smachno.com.ua

Первые гамбургеры с говядиной из пробирки появятся в 2021 году.

Один гамбургер в специализированном ресторане будет стоить €10, пишет "Освитория".

"Искусственно созданные мясные продукты помогут нам перейти к рациону, основанному на растительной пище. "Живое" мясо на подсознательном уровне все еще пробуждает в человеке охотничьи инстинкты и стремление доминировать над другими видами животных. При том, что искусственное мясо имеет такой же молекулярный состав, что и настоящее, его получают без убийства животных. Таким образом, в будущем человек полностью дистанцируется от своих "хищных" инстинктов, которые со временем и вовсе исчезнут ", - говорит соучредитель и главный научный сотрудник компании Mosa Meat Марк Пост. Эта компания из Нидерландов работает над созданием гамбургера с выращенной в лаборатории котлетой.

Процесс создания искусственного мяса состоит из трех этапов. Во время первого из говядины добывают стволовые клетки. На втором создают условия для размножения клеток - должны появиться триллионы клеток. Этот этап самый дорогой. На него тратят 80% от стоимости всего процесса. На третьем этапе новые клетки говядины упорядочивают по 1,5 млн в определенную форму и состояние, в которых они способны производить ткань.

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На научные исследования компания уже потратила $7,5 млн. В 2013 году на производство первого в мире гамбургера из искусственной говядины Пост потратил $300 тыс.

Создание "лабораторного" мяса требует меньше энергии по сравнению с фермами и бойнями. Благодаря этому до 96% можно сократить выброс парниковых газов. Такой продукт способен сократить потребление животного мяса во всем мире, убежден Пост.

Американские стартаперы планируют накормить искусственной рыбой 5 тыс. человек. Критики отказываются от искусственного мяса, считают его непригодным для употребления и называют "франкен-мясо". В это же время стартаперы из Сан-Франциско соревнуются между собой за право первыми начать поставки продукта на рынок.