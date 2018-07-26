Как подготовить ребенка к школе

Готовить ребенка к школе начинают за месяц. Фото: teddyclub.info

Чуть больше месяца остается до начала нового учебного года. В первый класс в этом году пойдут почти 400 тыс. детей. Готовить ребенка к школе начинают за месяц, говорит Gazeta.uaпсихолог Наталья Носаль.

"За две-три недели до сентября детей начинают будить раньше. Постепенно доходят до нужного времени. Благодаря этому ребенок легче войдет в учебный график. Перед началом обучения важно уделить внимание кисти руки ребенка. В школе будут много писать. Дети к этому не привыкли. Поэтому могут быстро уставать. Чтобы развить кисть - пусть много раскрашивают и рисуют. При этом следует следить, чтобы ребенок правильно держал карандаш. Следует научить его пользоваться ножницами, вырезать по прямой линии. Можно много лепить из пластилина. Это хорошо развивает мелкую моторику, которая также нужна для писания", - советует специалист.

Во время подготовки к обучению нужно формировать у ребенка положительную мотивацию к нему. Объяснять, чем интересна и важна школа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как определить, готов ли ребенок к школе

"Главное, не "покупать" желание ребенка учиться. Мол, походишь неделю в школу, а на выходных пойдем в игроленд или на карусели. Родителям нельзя в присутствии ребенка отрицательно отзываться о школе или будущем учителе. Им нужно стать примером для первоклассника: вместе читать книги, учиться, искать нужную информацию. Это будет способствовать мотивации ребенка впервые пойти в школу", - говорит Gazeta.ua кандидат психологических наук Ирина Губеладзе.

Специалист советует вместе с ребенком выбрать школьные принадлежности и ранец. Это вызовет интерес к учебе.

В этом году первоклассников принимают в школу по месту прописки. За каждым учебным заведением закрепили определенную территорию. Детей, проживающих на территории обслуживания школы, принимать в учебное заведение в первую очередь. Других - на свободные места.