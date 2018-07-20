В каком возрасте лучше идти в первый класс

По закону, дети могут идти в первый класс в 6 или 7 лет. Фото: Цензор.НЕТ

В этом году в школу пойдет почти 400 тыс. первоклассников. Это - дети шести и семи лет. Такую норму предусматривает закон "Об образовании". Именно это - самая большая проблема первого класса, говорит Gazeta.ua методист НПК "Новопечерская школа", соавтор учебников для первого класса Новой украинской школы Инна Большакова.

"Иногда в одном классе учится ребенок, которому только исполнилось шесть лет в августе, а другому уже семь лет и десять месяцев. Фактически это две возрастные категории. Для первого класса это большая разница. Не трудно догадаться, у кого будет лучше поведение, концентрация внимания, кто быстрее овладеет навыками. Кроме того, это дополнительная нагрузка для учителя. Если семилетке можно предлагать более сложные задачи, то шестилетним детям нужны менее сложные. Педагогу приходится выбирать различные методы, чтобы научить всех", - говорит специалист.

Идти в школу в семь лет должны дети по рекомендации врачей или желанию родителей. Впрочем сейчас это массовое явление. Разница в возрасте кажется родителям не существенной, ведь родители не подозревают о трудностях, с которыми могут столкнуться дети.

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"Идти в школу в семь лет должны дети, которые в шестилетнем возрасте не готовы ее посещать по психологическим или медицинским показаниям. К примеру, имеющих хронические заболевания, низко роста, быстро устают или плохо разговаривают. Но сейчас родители массово отдают ребенка в первый класс семь лет. "На глаз" определяют: готов ли ребенок к школе или нет. Родителей в этой ситуации обвинять нельзя. Они по-своему заботятся о ребенке", - заключает Большакова.

Специалист советует родителям проконсультироваться со специалистом и определить, готов ли ребенок психологически и физически. От этого отталкиваться, в каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу.

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