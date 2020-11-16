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понедельник, 16 ноября 2020 14:34

Hubble сделал снимок галактики, похожей на булочку с корицей

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Ученые благодаря телескопу Hubble сфотографировали далекую галактику UGC 12588.

Она похожа на булочку с корицей, сообщается на сайте обсерватории.

В отличие от многих спиральных галактик, она не имеет ни полосы звезд в центре, ни классического узора спиральных рукавов. Вместо этого круглый, белый и в основном неструктурированный центр делает эту галактику больше похожей на булочку с корицей, чем на мегаструктуру из звезд и газа в космосе.

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Автор: Hubble & NASA, R. Tully
  Эта галактика известна как UGC 12588.
Эта галактика известна как UGC 12588.

Ученые утверждают, что галактика расположена в созвездии Андромеды в Северном полушарии и классифицируется как спиральная галактика. Однако, в отличие от классических спиральных галактик, огромные рукава из звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно обвивают ее центр.

Космический телескоп Hubble сделал снимок космического каскада в галактике, где некоторые звезды в шесть раз горячее нашего Солнца. Галактика UGCA 193, которую снял космический телескоп Hubble, является галактикой в ​​созвездии Секстанта. Об этом сообщает NASA.

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