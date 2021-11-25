Для армии купят новые дымовые шашки

Для Вооруженных сил Украины заказали дымовые шашки УДШ-У украинской разработки с дистанционным управлением.
Об этом говорится в электронной системе публичных закупок ProZorro, сообщает "Мілітарний".
Украинские дымовые шашки УДШ-У придут на смену старым советским УДШ. Их используют для маскировки.
Начальная стоимость составляет 1,475,856 грн с налогом на добавленную стоимость. На эту сумму должно быть произведено и отправлено заказчику 111 единиц.
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Шашки выпускают белый дым в течение 8 мин. и создают непроглядный дымовой щит. УДШ-У может использоваться в составе системы дистанционного управления дымопуском.
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