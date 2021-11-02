Историческое событие: в Украине начали производить собственные патроны

В Украине начинается выпуск собственных патронов. Впервые за годы независимости отечественные конструкторы разработали с нуля гранату для автоматического и подствольного гранатометов.
Патроны будут производить на военном заводе "Импульс" в Шостке Сумской области, пишет ТСН.
Гендиректор конструкторского бюро "Вектор" Виталий Жуков называл событие историческим. Отметил, что только 12 стран в мире способны самостоятельно производить патроны.
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Патроны разрабатывали почти два года. Через несколько месяцев они уедут на фронт, рассказал гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Одна из особенностей украинского патрона - во время рикошета или попадания в мягкий снег он все равно взорвется, сработает система самоликвидации.
Подствольные гранатометы – не слишком прицельное, но эффективное оружие. Стрелять из нее можно и из шансов. Улетает не слишком далеко, но способна сорвать атаку врага. Гранаты для станковых гранатометов более мощные, летят до 2 км и ими уже можно уничтожать враждебные цели.
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