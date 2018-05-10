Дети играют с огнем и разбирают бытовую технику - 10 нетрадиционных школ мира

Большинство школ планеты в чем-то похожи между собой - ученики отправляются туда утром и возвращаются домой к обеду с охапкой домашних заданий. Самое интересное, что в мире уже существуют школы, которые первыми начали делать то, что не делал к ним никто. В таких школах методы обучения совершенно отличаются от тех, к которым мы привыкли, и с каждым годом их становится все больше.
Gazeta.ua собрала топ-10 нетрадиционных школ в мире.
1. Saunalahti, город Эспоо, Финляндия
На территории школы в 10 500 квадратных метров находятся начальная и средняя школы, дошкольное отделение, дом молодежи, театральный зал, столовая, библиотека, спортивный зал и многое другое. Основной составляющей учебного процесса является расслабленная атмосфера. Каждый ребенок сидит как хочет и где хочет, а общение между учениками во время урока поощряется. По мнению основателей школы, такие условия обучения меняют социальную ситуацию и дают ученикам возможность развиваться в любом направлении в мастерских, клубах по интересам и спортивных комплексах.
2. Ørestad Gymnasium, Копенгаген, Дания
Огромное открытое пространство - все, что можно увидеть внутри этой школы. Учебное заведение имеет никакого разделения на классы и кабинеты. Архитектура определяет поведение и образ мышления - основная идея создателей школы. Место проведения каждого урока выбирают сами ученики и учителя, в зависимости от того, какая зона школы лучше подходит к тематике занятия. Сама программа обучения основана на том, что все в мире связано между собой, поэтому в преподавании используется междисциплинарный подход (это комплексная научная дисциплина, которая с разных сторон изучает науку. - Gazeta.ua).
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3. Watershed School, Боулдер, США
Уникальность этой американской школы в том, что процесс обучения - это бесконечное приключение. Самым эффективным методом образования для учредителей является учебная экспедиция, то есть погружение в определенную среду. Например, архитектуру ученики изучают прямо на улицах города, естественные науки - во время прогулок по лесу и в походах, а уроки экономики и сельского хозяйства проходят на прилегающих фермах.
4. Marcel Sembat High School, Соттевиль-ле-Руан, Франция
Эта французская школа известна как самая зеленая в мире, хотя расположена в обычном городском районе. Директор учебного заведения, придерживается идеи, что ребенок как можно чаще должен бывать на чистом воздухе. И не только после занятий, но и во время уроков. Поэтому многие занятий проводятся не в школьных кабинетах, а на газонах.
5. Big Picture Learning Schools
Создатели образовательной программы для Big Picture Learning Schools считают, что традиционные школы мешают ученику адаптироваться в реальном мире. Предлагаемые методы обучения слишком жесткие и суровые, что убивает в детях творческое начинание и врожденное желание узнавать что-то новое. В школах The Big Picture Learning все совсем по-другому. Объединение школы с окружающим миром и параллельное профессиональное обучение - вот их основные задачи. Детей учат не только преподаватели, но и добровольные наставники - представители бизнеса и местных общин. Благодаря такому подходу, выпускники школы идут во взрослую жизнь, обладая двумя ценными умениями - это профессиональные навыки и понимание того, как нужно вести себя в реальных жизненных ситуациях.
6. Choir Academy of Harlem, Нью-Йорк, США
Главная задача школы - развить у ребенка скрытые таланты, которыми она наделена от природы. Основную часть учебной программы составляет пение, танцы, игра на музыкальных инструментах. Разумеется, ученики получают здесь и базовое образование, но в первую очередь учатся узнаваться мир через музыку. Кроме того, принимают в школу не всех, потенциальные ученики должны иметь хороший слух и чувством ритма.
7. Brightworks School (Сан-Франциско, США)
В учебную программу входят такие вещи, которые родители никогда бы не позволили своим детям. Воспитанники школы играют с огнем, разбирают бытовую технику, загрязняют себя и все вокруг и не боятся этого. Все в школе поощряет детей к творчеству и практического познания мира.
"Мир нуждается больше людей, которые воспринимают тяжелые проблемы как интересные загадки, и имеют творческий потенциал, навыки и упорство, чтобы их решить", - рассказывает о принципе учебного заведение координаторы школы Джастин Макколи.
8. Innova Schools (Перу)
Innova Schools является реакцией Перу на неудачную попытку стандартизировать образование в стране. Школа сочетает в себе различные формы обучения: онлайн-обучение, работу с руководителем и групповую работу. Половину учебного дня школьники с 1 по 11 классы учатся с помощью онлайн-ресурсов, остальная часть дня посвящена традиционной школе.
9. Steve Jobs School (Амстердам, Нидерланды)
Вместо того, чтобы учиться по классической системой вместе со всеми, каждый ученик этого учебного заведения идет своим путем и собственными темпами.
По словам основателя школы, ученики начинают обучение по составлению индивидуального плана развития, который оценивается и корректируется каждые шесть недель ребенком, его родителями и тренером.
10. AltSchool. (Сан-Франциско, США)
Основатели этого учебного заведения полностью отвергают традиционную систему образования, отдавая предпочтение модели обучения, которая улучшит практические навыки детей, научит их мыслить, а затем даст возможность адаптироваться в мире изменений.
"Опыт, полученный в школе, может быть значительно больше, чем изучение фактов и цифр. Социально-эмоциональное обучение является приоритетным, ученики должны быть частью целенаправленного процесса", - рассказывает работник школы Макс Вентелла.
Современные школы развитых стран пытаются в первую очередь обеспечить безопасность для учащихся, а также достойный уровень образования. Однако стремление к школьному порядке иногда приводит к возникновению странных запретов.
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