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четверг, 10 мая 2018 17:26

Дети играют с огнем и разбирают бытовую технику - 10 нетрадиционных школ мира
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Большинство школ планеты в чем-то похожи между собой - ученики отправляются туда утром и возвращаются домой к обеду с охапкой домашних заданий. Самое интересное, что в мире уже существуют школы, которые первыми начали делать то, что не делал к ним никто. В таких школах методы обучения совершенно отличаются от тех, к которым мы привыкли, и с каждым годом их становится все больше.

Gazeta.ua собрала топ-10 нетрадиционных школ в мире.

1. Saunalahti, город Эспоо, Финляндия

  Saunalahti, город Еспоо, Фінляндия
Saunalahti, город Еспоо, Фінляндия

На территории школы в 10 500 квадратных метров находятся начальная и средняя школы, дошкольное отделение, дом молодежи, театральный зал, столовая, библиотека, спортивный зал и многое другое. Основной составляющей учебного процесса является расслабленная атмосфера. Каждый ребенок сидит как хочет и где хочет, а общение между учениками во время урока поощряется. По мнению основателей школы, такие условия обучения меняют социальную ситуацию и дают ученикам возможность развиваться в любом направлении в мастерских, клубах по интересам и спортивных комплексах.

2. Ørestad Gymnasium, Копенгаген, Дания

  Ørestad Gymnasium, Копенгаген, Дания
Ørestad Gymnasium, Копенгаген, Дания

Огромное открытое пространство - все, что можно увидеть внутри этой школы. Учебное заведение имеет никакого разделения на классы и кабинеты. Архитектура определяет поведение и образ мышления - основная идея создателей школы. Место проведения каждого урока выбирают сами ученики и учителя, в зависимости от того, какая зона школы лучше подходит к тематике занятия. Сама программа обучения основана на том, что все в мире связано между собой, поэтому в преподавании используется междисциплинарный подход (это комплексная научная дисциплина, которая с разных сторон изучает науку. - Gazeta.ua).

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3. Watershed School, Боулдер, США

  Watershed School, Боулдер, США
Watershed School, Боулдер, США

Уникальность этой американской школы в том, что процесс обучения - это бесконечное приключение. Самым эффективным методом образования для учредителей является учебная экспедиция, то есть погружение в определенную среду. Например, архитектуру ученики изучают прямо на улицах города, естественные науки - во время прогулок по лесу и в походах, а уроки экономики и сельского хозяйства проходят на прилегающих фермах.

4. Marcel Sembat High School, Соттевиль-ле-Руан, Франция

  Marcel Sembat High School, Соттевіль-ле-Руан, Франція
Marcel Sembat High School, Соттевіль-ле-Руан, Франція

Эта французская школа известна как самая зеленая в мире, хотя расположена в обычном городском районе. Директор учебного заведения, придерживается идеи, что ребенок как можно чаще должен бывать на чистом воздухе. И не только после занятий, но и во время уроков. Поэтому многие занятий проводятся не в школьных кабинетах, а на газонах.

5. Big Picture Learning Schools

  Big Picture Learning Schools, всемирная сеть школ
Big Picture Learning Schools, всемирная сеть школ

Создатели образовательной программы для Big Picture Learning Schools считают, что традиционные школы мешают ученику адаптироваться в реальном мире. Предлагаемые методы обучения слишком жесткие и суровые, что убивает в детях творческое начинание и врожденное желание узнавать что-то новое. В школах The Big Picture Learning все совсем по-другому. Объединение школы с окружающим миром и параллельное профессиональное обучение - вот их основные задачи. Детей учат не только преподаватели, но и добровольные наставники - представители бизнеса и местных общин. Благодаря такому подходу, выпускники школы идут во взрослую жизнь, обладая двумя ценными умениями - это профессиональные навыки и понимание того, как нужно вести себя в реальных жизненных ситуациях.

6. Choir Academy of Harlem, Нью-Йорк, США

  Choir Academy of Harlem, Нью-Йорк, США
Choir Academy of Harlem, Нью-Йорк, США

Главная задача школы - развить у ребенка скрытые таланты, которыми она наделена от природы. Основную часть учебной программы составляет пение, танцы, игра на музыкальных инструментах. Разумеется, ученики получают здесь и базовое образование, но в первую очередь учатся узнаваться мир через музыку. Кроме того, принимают в школу не всех, потенциальные ученики должны иметь хороший слух и чувством ритма.

7. Brightworks School (Сан-Франциско, США)

  Brightworks School (Сан-Франциско, США)
Brightworks School (Сан-Франциско, США)

В учебную программу входят такие вещи, которые родители никогда бы не позволили своим детям. Воспитанники школы играют с огнем, разбирают бытовую технику, загрязняют себя и все вокруг и не боятся этого. Все в школе поощряет детей к творчеству и практического познания мира.

"Мир нуждается больше людей, которые воспринимают тяжелые проблемы как интересные загадки, и имеют творческий потенциал, навыки и упорство, чтобы их решить", - рассказывает о принципе учебного заведение координаторы школы Джастин Макколи.

8. Innova Schools (Перу)

  Innova Schools (Перу)
Innova Schools (Перу)


Innova Schools является реакцией Перу на неудачную попытку стандартизировать образование в стране. Школа сочетает в себе различные формы обучения: онлайн-обучение, работу с руководителем и групповую работу. Половину учебного дня школьники с 1 по 11 классы учатся с помощью онлайн-ресурсов, остальная часть дня посвящена традиционной школе.

9. Steve Jobs School (Амстердам, Нидерланды)

  Steve Jobs School (Амстердам, Нидерланды)
Steve Jobs School (Амстердам, Нидерланды)


Вместо того, чтобы учиться по классической системой вместе со всеми, каждый ученик этого учебного заведения идет своим путем и собственными темпами.

По словам основателя школы, ученики начинают обучение по составлению индивидуального плана развития, который оценивается и корректируется каждые шесть недель ребенком, его родителями и тренером.

10. AltSchool. (Сан-Франциско, США)

  AltSchool. (Сан-Франциско, США)
AltSchool. (Сан-Франциско, США)

Основатели этого учебного заведения полностью отвергают традиционную систему образования, отдавая предпочтение модели обучения, которая улучшит практические навыки детей, научит их мыслить, а затем даст возможность адаптироваться в мире изменений.

"Опыт, полученный в школе, может быть значительно больше, чем изучение фактов и цифр. Социально-эмоциональное обучение является приоритетным, ученики должны быть частью целенаправленного процесса", - рассказывает работник школы Макс Вентелла.

Современные школы развитых стран пытаются в первую очередь обеспечить безопасность для учащихся, а также достойный уровень образования. Однако стремление к школьному порядке иногда приводит к возникновению странных запретов.

Автор: Рубан Ирина
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