"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

Сегодня отмечают День Святого Николая. По преданию, Чудотворец помогал бедным и сиротам. Как-то оставил в доме старика золотые монеты - на приданое 3 его дочерям.

С тех пор появилась традиция оставлять подарки для детей под подушкой или в сапожках. Дети заранее пишут письма Святому. Он приходит к каждому в ночь на 19 декабря и кладет под подушку конфеты, пряники, фрукты, книги или игрушки.

Gazeta.ua подготовила подборку детских стихов о Святом Николае.

Фото: Елена Капник

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Праздник Николая пришол в Украину 1088-го во времена князя Всеволода Ярославича. Святой - заместитель простых людей, защитник детей. Николай скоропомогающий оберегает путешествующих и моряков.