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вторник, 25 декабря 2018 09:35

"Через гори, через ліс Дід Мороз гостинці ніс" - подборка стихов о сказочном персонаже
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До Нового года осталась неделя. Этой праздничной и волшебной ночи ждут и взрослые, и дети.

Для взрослых начало года - это всегда что-то новое. Люди подводят итоги, строят планы на будущее, ставят цели. Для малышей - новогодняя ночь окутана тайнами и чудом. Дети задолго до праздника пишут письма Деду Морозу с различными желаниями и просьбой. А утром, в первый день нового года, находят под елкой желанные подарки.

Gazeta.ua подготовила подборку детских стихов о волшебнике - Деда Мороза.

Фото: Елена Капник

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19 декабря отмечают День Святого Николая. Николай считается наиболее почитаемым святым в христианской традиции. Он помогал бедным детям и сиротам. Он незаметно подкладывал под подушку различные подарки: теплые вещи, игрушки и даже сладости.

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Дата
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декабря

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