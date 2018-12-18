Украинцы сегодня отмечают день отца Святого Николая

Сегодня чествуют преподобного Савву Фото: Всеукраїнська асоціація пенсіонерів

Сегодня чествуют преподобного Савву, отца зимнего Николая. Савва исцелял молитвами и творил. В этот день на улице усиливается мороз.

Именины 18 декабря празднуют Геннадий, Захар, Илья, Сергей, рассказывает 24 канал.

Об этом дне в народе говорят: Варвара снегом стелет, Савва метелью заглаживает, а Николай морозом давит. Если человек родился на Саввы, то будет очень трудолюбивый. Савва приехал на белых санках. Савва дня прибавил. Белки в морозную погоду оставляют свои гнёзда и спускаются с деревьев - ждите оттепели.

Если 18 декабря дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом. Когда кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, выполнить его, и очень скоро человек выздоровеет.

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Не занимайтесь серьезной работой в этот день, она не принесет больших результатов. На Саввы грех работать. Нельзя в этот день ругаться. Беременной женщине нельзя мыть голову на Саввы, ведь у ребенка может быть плохая память. Сегодня не желательно никому ходить в гости друг к другу, а оставаться в своих домах.

Наступила зима - сказочная пора года. О ней составили много стихов, написали немало песен и картин. Каждый с детства помнит хоть одно зимнее стихотворение украинских писателей. Какие-то учили на уроках чтения, какие-то - рассказывали на новогодней елке. Объединяет все эти поэзии атмосфера снежного сказки и предвкушение праздника.