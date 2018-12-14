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воскресенье, 16 декабря 2018 09:40

"Падав сніг на поріг" - подборка детских стихов о зиме
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Наступила зима - сказочная пора года. О ней составили много стихов, написали немало песен и картин.

Каждый с детства помнит хоть одно зимнее стихотворение украинских писателей. Какие-то учили на уроках чтения, какие-то - рассказывали на новогодней елке. Объединяет все эти поэзии атмосфера снежного сказки и предвкушение праздника.

Gazeta.ua подготовила подборку детских стихов украинских поэтов о зиме.

Фото: Елена Капник

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День Святого Николая - любимый праздник с детства. Независимо от возраста, они ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или в ботинок и найти там подарок. Традиционными сладкими "николайчиками" не удивить ни дошкольников, ни младших учеников, ни, тем более, подростков. Чтобы угодить старшим, родителям надо хорошенько подумать.

Автор: gazeta.ua
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Дата
16
декабря

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