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вторник, 17 июля 2018 15:22

Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
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Сегодня, 17 июля 1849 года, в Гадяче на Полтавщине, в дворянской семье родилась украинская писательница Олена Пчилка.

Девочка получила домашнее образование. Впоследствии поступила в киевский Институт благородных девиц. Родители привили любовь к сказкам, украинской литературе.

После бракосочетания с общественным активистом Петром Косачем переехала на Волынь. Там собирала образцы народных вышивок, записывала песни, обычаи и обряды.

Вместе с мужем родили и воспитали шестерых детей - два сына и четыре дочери. Их учила музыке, рисованию, языкам, истории, поощряла к литературе. Именно для детей начала писать детские стихи.

Gazeta.ua подготовила подборку стихов писательницы для самых маленьких. Они небольшие по объему и хорошо рифмованные. Поэтому их легко выучить с детьми.

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Олена Пчилка также написала ряд публицистических и литературно-критических статей. Переводила Гете, Андерсена и Гюго.

Олена Пчілка закончила Институт благородных девиц. Для детей обедневших дворян обучение было бесплатным. С дочерей богатых киевлян брали ежегодную плату. В разное время - от 300 до 1000 руб.

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Дата
17
июля

Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы

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