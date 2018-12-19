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четверг, 20 декабря 2018 02:24

Мертвые птицы и запряженные свиньи: показали странные рождественские открытки
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Рождественские открытки XIX-ХХ вв
Фото: hyperallergic.com
Рождественские открытки XIX-ХХ вв
Рождественские открытки XIX-ХХ вв
Рождественские открытки XIX-ХХ вв
Рождественские открытки XIX-ХХ вв

Рождественские открытки XIX-ХХ вв. часто имеют странные сюжеты. Антропоморфная пища, лягушки-убийцы и насекомые, танцующие в лунном свете - подтекст образов для многих современных людей останется непонятным.

Тогда для англичан было обычным делом отправить своим близким изображение мертвой малиновки со словами "Пусть ваше Рождество будет счастливым". Подборку таких поздравительных посланий опубликовал журнал Hyperallergic.

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Первая рождественская открытка датирована 1843 годом, когда художник Генри Коул изобразил счастливую семью за обеденным столом. Горожанам поздавление многочисленных родственников по почте влетало в копеечку, но традиция стала популярной. В 1880 году было напечатано 11,5 открыток.

Часто изображение на открытках имели социальный подтекст. Мертвые птенцы напоминали людям о бедных детях, умирающих на зимних улицах. В Британии и Европе еще помнили персонажей народных обрядов и сказок. Например злого двойника святого Николая на имя Крампус или героиню валлийского фольклора Серую лошадь.

В шведской Лапландии создали отель изо льда. Ежегодно ледяной отель строят в течение 12 недель с октября по декабрь. 34 художника из 13 стран создали проекты по снегу и льду для создания отеля Ice Hotel.

В марте каждого года из реки Торн собирается 2500 тонн льда. Лед сохраняется до октября, когда начинается строительство. В апреле он тает и возвращается обратно в реку.

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20
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