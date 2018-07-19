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четверг, 19 июля 2018 11:17

15 лет назад провели уникальную операцию

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15 лет назад провели уникальную операцию
Операция длилась 14 часов. Фото: MedPrice.com.ua

15 июля 2003-го впервые в мире успешно провели операцию по пересадке человеку донорского языка.

Операцию провели в одной из больниц австрийской Вены. Она продолжалась 14 часов. Хирургическое вмешательство выполнила группа хирургов под руководством профессора Франца Ватцингера и старшего врача больницы Кристиана Кермера.

Язык пересадили 42-летнему жителю Вены. Он имел злокачественную опухоль в ротовой полости. Она распространилась на язык и челюсти. Сначала пациенту удалили опухоль, а затем пришили донорский орган.

После проведения операции пациент имел длительный реабилитационный период. В течение него употреблял ряд препаратов, чтобы не произошло отторжение органа.

До этой пересадки донорского языка медики использовали для восстановления органа мышечную ткань. Ее брали со спины или из области живота больного.

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Сейчас новый язык ничем не отличается от здорового. Имеет нормальный цвет. Не имеет опухоли. Мужчина самостоятельно ест и может разговаривать.

Трансплантацию кожи и костей начали делать в 1940-х годах. 17 июня 1950 в госпитале города Эвергрин-Парк в США врач Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

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Дата
19
июля

15 лет назад провели уникальную операцию

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