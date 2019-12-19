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четверг, 19 декабря 2019 16:05

Зарплаты и пенсии будут: премьер успокоил украинцев

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Зарплаты и пенсии будут: премьер успокоил украинцев
Пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. Фото: Depositphotos

В правительстве подтвердили, что в полном объеме профинансируют пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты до конца года.

"Информация, которую сегодня массово разгоняют в отдельных СМИ - фейк. Все пенсии, зарплаты и социальные выплаты будут профинансированы. В госбюджете достаточно средств для этого", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Урядовий портал".

В то же время по всем другим статьям выплаты временно приостановят.

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"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого. Кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги. С этой историей хотим закончить", - пояснил Гончарук.

К концу финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируется. Тогда удастся максимально эффективно потратить деньги налогоплательщиков.

Премьер Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходы развития, на ремонт и строительство.

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