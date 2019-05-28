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вторник, 28 мая 2019 09:54

За последние годы сало подорожало на 70%

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За последние годы сало подорожало на 70%
В апреле этого года за сало приходилось отдавать почти 76 гривен в среднем. Фото: static.1000.menu

За 2 года цена сала в Украине выросла на 70%.

Килограмм продукта в апреле 2017-го стоил 44,5 грн, сообщили в Госстате.

В апреле этого года за сало приходилось отдавать почти 76 грн в среднем.

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За этот период существенно выросли цены также на свинину. За 2 года на 37% - до 116 грн за килограмм. Среди причин в правительстве назвали инфляцию и эпидемии африканской чумы.

В Украине дешевеют яйца. На Пасху они уже стоили на 5-7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. За десяток в конце апреля просили 16-21 грн.

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