За последние годы сало подорожало на 70%

За 2 года цена сала в Украине выросла на 70%.
Килограмм продукта в апреле 2017-го стоил 44,5 грн, сообщили в Госстате.
В апреле этого года за сало приходилось отдавать почти 76 грн в среднем.
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За этот период существенно выросли цены также на свинину. За 2 года на 37% - до 116 грн за килограмм. Среди причин в правительстве назвали инфляцию и эпидемии африканской чумы.
В Украине дешевеют яйца. На Пасху они уже стоили на 5-7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. За десяток в конце апреля просили 16-21 грн.
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