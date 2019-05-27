Цены обвалились: почему подешевели яйца

Яйца начнут дорожать в сентябре-октябре. Фото: agronews.ua

В Украине дешевеют яйца. На Пасху они уже стоили на 5-7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. За десяток в конце апреля просили 16-21 грн.

Сейчас в среднем яйца стоят 16-18 грн за десяток, пишет "Шувар-Інфо".

"Цены падают из-за сезонного роста конкуренции от хозяйств населения. Поэтому промышленные производители яиц вынужденно работают в убыток. Отпускная цена яиц составляет 11-11,5 гривен за десяток. А средняя себестоимость производства - 15 гривен", - говорит директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

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По его словам, в ближайшее время яйца могут подешеветь еще. Однако с сентября-октября цена вырастет на 20-30%.

Кроме того, в первом квартале Украина активно продавала яйца за границу. Экспорт вырос на 40% - до 39 тыс. т яиц. За счет этого Украина заработала $35,8 млн.

В прошлом году украинские птицеводы заработали $93,1 млн от экспорта яиц в ОАЭ, Ирак, Катар, Омаа, Либерию, Латвию, Молдову. В общем продали 1,8 млрд яиц.