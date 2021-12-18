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суббота, 18 декабря 2021 21:35

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 млн евро

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Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 млн евро
Выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического обновления страны реформ. Фото: Pixabay

Всемирный банк одобрил выделение Украине 300 миллионов евро. Средства направлены на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил второй заем для экономического восстановления и развития в размере 300 миллионов евро для Украины", - говорится в релизе.

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Отмечается, что выделенные средства будут использованы для поддержки критических для экономического восстановления страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии Covid-19.

11 декабря Всемирный банк принял решение о дополнительном финансировании для Украины в размере $150 млн для борьбы с Covid-19.

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Дата
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