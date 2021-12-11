Всемирный банк выделил Украине $150 млн для закупки вакцины

Также средства можно потратить на медицинское оборудование. Фото: Reuters

11 декабря Всемирный банк принял решение о дополнительном финансировании для Украины в размере $150 млн для борьбы с Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба The World Bank.

Благодаря выделенным средствам Украина сможет закупить 16,5 млн. доз вакцин, которых хватит для вакцинации около 20% населения. Остальные деньги можно направить на покупку нового оборудования и коммуникацию с общественностью.

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"Новое дополнительное финансирование поможет Украине и дальше усиливать меры по противодействию COVID-19 и ускорить вакцинацию. Уровень вакцинации в Украине все еще является одним из самых низких в Европе. Поэтому такие высокие потери человеческих жизней, так же как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса", – сказал Аруп Банерджи, Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине €50 млн кредитных средств. Эти деньги помогут Министерству здравоохранения закупить вакцину.