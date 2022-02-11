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пятница, 11 февраля 2022 15:19

Возобновлен транзит поездов через Украину из стран Азии в Польшу

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Возобновлен транзит поездов через Украину из стран Азии в Польшу
Укрзализныця продолжает работу над увеличением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении Польши. Фото: PKP LHS

Проблема с блокировкой железнодорожного транзита из Азии по территории Украины в Польшу, которая была введена 30 ноября прошлого года, наконец-то решена.

Об этом говорится в сообщении польского железнодорожного предприятия PKP "Широкопутная металлургическая линия" (PKP LHS), передает Укринформ.

"Правление PKP LHS сообщает, что с 10 февраля Украина разблокировала транзит поездов из Азии в Польшу через свою территорию. В то же время Укрзализныця изменила ограничения по запрету загрузки товаров в вагоны УЗ, которые направляются в Польшу", - говорится в сообщении польской компании.

Укрзализныця сообщила еще 5 февраля, что отменяет запрет на перевозку транзитных грузов по Украине в Польшу. Этого удалось добиться благодаря многочисленным переговорам, проведенным между руководством Польской железной дороги и Укрзализныци. В частности, Польская железная дорога улучшила прием поездов с украинской стороны на стыке Изов-Грубешев.

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Также Укрзализныця продолжает работу над увеличением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении Польши. Кроме того, ожидается согласование польской железнодорожной компанией PKP изменения платы за использование вагонов собственности Укрзализныци, которая значительно ниже рыночной.

Вместе с этим Украина вынесла на повестку дня переговоров с Польшей вопрос об увеличении количества польских разрешений на грузовые автоперевозки для Украины. В частности, 15 февраля соберется украино-польская рабочая группа, которая рассмотрит вопрос увеличения польских разрешений на автомобильные грузоперевозки для Украины.

На сегодня Польша согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на автомобильные грузоперевозки. Украина просит увеличить эту квоту до 200 тыс., как это было до 2018 года, в связи с интенсивной торговлей между Украиной и ЕС.

Украина и Польша планируют запустить скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и Варшавой.

Время в пути будет занимать до 4 часов. Стороны уже синхронизировали действия по реализации проекта и нарабатывали план его реализации. Совместно его представят на уровне Европейского Союза.

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Дата
11
февраля

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