В Варшаву за 4 ч.: Украину с Польшей объединят евроколеей

Время в пути будет занимать до четырех часов. Фото: Укрзализныця

Украина и Польша работают над скоростным железнодорожным сообщением между Киевом и Варшавой.

Время в пути будет занимать до 4 ч, сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.

"Стороны уже синхронизировали действия по реализации проекта и нарабатывают план его воплощения. Совместно с Польшей его презентуют на уровне Европейского Союза", - говорится в сообщении.

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Среди других проектов для интеграции украинской транспортной сети в европейскую есть новые автобаны к западной границе. В частности строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов-Броды-Ровно, а также масштабное обновление дороги М-07 Киев-Ковель-Ягодин.

Также речь идет о реконструкции участка Мальховице-Нижанковичи на украинско-польской границе, которая не эксплуатируется с 1995-го, но является важной для сообщения двух польских регионов.

Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карты пребывания". Пакет изменений в закон об иностранцах, который уже одобрил Сейм, предусматривает упрощение легализации для украинцев, желающих оставаться работать в Польше.