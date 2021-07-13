Вдова нардепа Давыденко призвала министра Лещенко бойкотировать мероприятия "Кернел"

Людмила Давыденко высказалась против "Кернел". Фото: из открытых источников

Людмила Давыденко обратилась к министру АПК Украины Роману Лещенко, убеждая не участвовать в публичном мероприятии агрохолдинга "Кернел", который должен состояться 15 июля в селе Фарбоване на Киевщине.

В заметке в своем Facebook вдова политика подчеркивает репутационные риски поддержки проекта "Кернел" со стороны публичных лиц.

"Я призываю вас отказаться от участия в мероприятии, которое, для решения своих пиар-задач, организует один из самых проблемных участников украинского аграрного рынка", - пишет Давыденко.

"Приняв участие в "аграрном ринге", вы дадите повод компании, которая грубо нарушает закон, реализует курс на монополизацию аграрного рынка страны, пренебрегает правами фермеров, утверждать, что ее действия находят поддержку со стороны государства.

Выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", вы заявили, что СНБО готовит санкции против компаний и лиц, которые несправедливо получают право на пользование землей. Уверена, "Кернел" и ее владелец Андрей Веревский должны быть рассмотрены в качестве кандидатов на включение в санкционные списки.

Я призываю других потенциальных участников "ринга" - Тимофея Милованова, Игоря Мазепу, Андрея Онистрата, Николая Горбачева, Екатерину Конащук, Ивана Слободяника, Михаила Соколова - также отказать "Кернелу". Неправомерные захватнические действия должны получить справедливую оценку от профессионалов и общественности. Украине нужны качественный и прозрачный рынок земли, цивилизованные отношения в аграрном секторе, равные права всех сельскохозяйственных производителей, а не диктат агробаронов!".

В прошлом году в мае народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе, имел пулевое ранение головы. Людмила Давыденко борется за возвращение контроля над предприятием "Агродом", которое создал ее муж. Через месяц после его смерти холдинг "Кернел" взял под контроль "Агродом". Это имеет все признаки недружественного поглощения, утверждает Давыденко.