Валюта значительно подорожала на выходных

Национальный банк Украины на 23 октября установил курс доллара на уровне 26,29 грн. Курс вырос на 9 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.
В то же время евро подорожал на 8 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,57 грн.
Курс российского рубля - 37 коп.
Польский злотый стоит 6,65 грн.
В обменниках доллар покупают по 26,30 грн. Продают по 26,35 грн.
За евро предлагают 30,35 грн. Продают по 30,66 грн.
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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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