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суббота, 23 октября 2021 07:11

Валюта значительно подорожала на выходных

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Национальный банк Украины на 23 октября установил курс доллара на уровне 26,29 грн. Курс вырос на 9 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 8 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,57 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

Польский злотый стоит 6,65 грн.

Автор: bank.gov.ua
  Курс доллара вырос после падения
Курс доллара вырос после падения

В обменниках доллар покупают по 26,30 грн. Продают по 26,35 грн.

За евро предлагают 30,35 грн. Продают по 30,66 грн.

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Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
23
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