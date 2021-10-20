В НБУ подсчитали, сколько наличных сейчас на руках у украинцев

В обращении находится 592,2 млрд грн наличных. Фото: Getty images

По состоянию на 1 октября в обращении в Украине находится 592,2 млрд грн наличных.

В обращении находится 2,9 млрд банкнот на общую сумму 587,7 млрд грн и 13,9 млрд разменных монет на 4,4 млрд грн, сообщает Национальный банк.

Это на 33,7 млрд грн, или на 6% больше, чем на начало этого года. За сентябрь на 0,3% снизилось количество наличных денег в обращении.

На одного украинца приходилось 70 банкнот и 159 разменных и платежных оборотных монет. 1 января 2021 года было 72 и 149 штук.

Больше всего в обращении банкнот в 200 грн - 24,5% от общего количества, а среди монет - 10 коп., 28,8% от общего количества в обращении.

Меньше всего в обращении банкнот в 1 тыс. грн - 78,4 млн шт. Это 2,7% от общего количества банкнот. Меньше всего монет номиналом 10 грн. Их существует 75,3 млн шт., Это 0,5% от общего количества в обращении.

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В обращении остается 447,4 млн желтых одногривневых монет. НБУ выводит их из обращения, банки их не возвращают после инкассации.

Национальный банк Украины на 20 октября установил курс доллара на уровне 26,27 грн. Курс снизился на 6 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. В то же время евро подорожал на 4 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 30,60 грн.