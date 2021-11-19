Валюта стремительно подорожала после выходных

 
Ексклюзивы
1/5
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 1449
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 288
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 279
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 18760
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 6894
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2430
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 324
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6400
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4590
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
21
5
6
4
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
Видео
Все видео
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4464
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1287
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2664
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1143
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 477
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 07:10

Валюта стремительно подорожала после выходных

  Комментировать
Валюта стремительно подорожала после выходных
Польский злотый стоит 6,40 грн. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 22 ноября установил курс доллара на уровне 26,56 грн. Курс вырос на 12 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

В то же время евро подорожал на 1 коп., сообщает сайт НБУ. Стоит 29,97 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,40 грн.

В обменниках доллар покупают по 26,45 грн. Продают по 26,55 грн.

За евро предлагают 29,95 грн. Продают по 30,10 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Увеличение пенсий с 1 декабря: пенсионному фонду не хватает денег

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. 16 марта прошлого года курс составлял 26 грн. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Валюта стремительно подорожала после выходных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 18778
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 10323
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 10089
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 8803
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 8469
Экономика
"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС - Кулеба
"Северный поток-2" должен быть подчинен духу и букве третьего энергетического пакета ЕС - Кулеба 1 Просмотров: 207
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси Просмотров: 180
Шмыгаль прокомментировал возможность веерных отключений электроэнергии
Шмыгаль прокомментировал возможность веерных отключений электроэнергии Просмотров: 990
Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится
Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится Просмотров: 387
Шмигаль рассказал, когда в Украину привезут уголь из США
Шмигаль рассказал, когда в Украину привезут уголь из США Просмотров: 945
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
8
Порошенко обратился к украинцам
5
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
Голосов: 26964
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть