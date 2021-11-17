Увеличение пенсий с 1 декабря: пенсионному фонду не хватает денег

Пенсионному фонду не хватает денег на выплату повышенных пенсий с 1 декабря. Фото: pixabay.com

Пенсионному фонду Украины не хватает денег для планируемого повышения минимальной пенсии людям в возрасте старше 65 лет с 1 декабря 2021 года.

Сумма, о которой идет речь, – 4,34 млрд грн. Об этом заявлено в проекте ПФУ, направленном Кабинету министров.

В объяснительной записке сообщается, что в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты расходы в 2021 году составят 521,2 млрд грн, из них 509,8 млрд грн только на пенсионные выплаты. Следовательно, 4,3 млрд не хватает.

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Собственные доходы Пенсионного фонда планируется увеличить на 3,81 млрд грн, а расходов до 344,05 млрд грн. Из государственного бюджета заявлено увеличение на 0,53 млрд. грн. с расходами до 173,19 млрд. грн.

Кроме того, Пенсионный фонд отмечает, что расходы существенно превышают доходы еще и из-за перерасчета назначенных по специальным законам пенсий согласно решениям судов.

За период с января по октябрь 2021 года сумма пенсий составила 422 млрд, что на 2,6 млрд грн больше, чем было запланировано.

До конца года еще двум группам пенсионеров повысят пенсионные выплаты. С 1 декабря увеличат минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Вторую группу составляют пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж больше 30 лет у женщин и больше 35 лет у мужчин.