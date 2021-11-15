Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря

Вторую группу составляют пенсионеры старше 65 лет. Фото: pixabay.com

До конца года еще двум группам пенсионеров повысят пенсионные выплаты.

С 1 декабря увеличат минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума, заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передают "Факты".

"Во-первых, это пенсионеры с наименьшими пенсиями, которые имеют маленький страховой стаж. Также соответственно пересчитают надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхурочный стаж", - сказала она.

Вторую группу составляют пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин.

"С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них возрастет с 2,4 тыс. грн до 2,6 тыс. грн вследствие повышения минимальной заработной платы", - объяснила министр.

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С 1 декабря в Украине для всех категорий пенсионеров повысят уровень минимальной пенсии с 1854 грн до 1934 грн. Людям от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии - 2500 грн. Они получат доплату 400 грн.