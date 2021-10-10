В правительстве напомнили об увеличении минимальной пенсии

Чтобы обеспечить своевременное повышение пенсий, правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда. Фото: pixabay.com

С 1 декабря в Украине для всех категорий пенсионеров повысят уровень минимальной пенсии с 1854 грн до 1934 грн.

Кабмин на этой неделе увеличил бюджет Пенсионного фонда на 18 млрд грн, заявил 10 октября премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

"Минимальная пенсия вырастет в связи с ростом минимальной зарплаты", - говорится в сообщении.

В то же время введенные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы выплатят вовремя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одной категории пенсионеров пообещали доплаты

Людям от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии - 2500 грн. Они получат доплату 400 грн. С 1 декабря выплаты повысят пенсионерам старше 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.