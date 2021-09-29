Части пенсионеров повысят выплаты

Готовят также законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц. Фото: pixabay.com

Кабинет министров запланировал последовательное повышение пенсий на 2022 год для людей старше 70 лет.

Пенсионные выплаты при страховом стаже 35 и 30 лет для мужчин и женщин в следующем году будут не меньше 3 тыс. грн, заявила 28 сентября министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба правительства.

"С 1 марта пройдет индексация пенсий. Надеюсь, что в 2022 году она состоится для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам. Реализация президентской программы возрастных доплат к пенсиям, которой мы последовательно охватываем людей от 70 лет, дает нам возможность выйти на новую минимальную пенсионную гарантию", - сказала Лазебная.

Сейчас также готовят законопроект о реформе системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных лиц.

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С 1 октября 2022-го пенсионеры в Украине в возрасте от 70 до 75 лет получат доплаты. Доплачивать ежемесячно будут до 300 грн. Людям от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии - 2500 грн. Они получат доплату 400 грн. С 1 декабря выплаты повысят пенсионерам старше 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальный размер пенсии вырастет до 2600 грн. Для всех категорий пенсионеров повысят уровень минимальной пенсии с 1854 грн до 1934 грн.