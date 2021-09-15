Еще одной категории пенсионеров пообещали доплаты

Доплачивать каждый месяц будут до 300 грн. Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

С 1 октября 2022 года пенсионеры в Украине в возрасте от 70 до 75 лет получат доплаты.

Доплачивать ежемесячно будут до 300 грн, заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 15 сентября.

"С октября 2022 года для пенсионеров 70-75 лет установят дополнительные ежемесячные доплаты до 300 гривен. Это коснется категории граждан, пенсии которых меньше средней заработной платы 2020-го", - сказал он.

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Людям от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии - 2500 грн. Они получат доплату 400 грн. С 1 декабря выплаты повысят пенсионерам старше 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальный размер пенсии вырастет до 2600 грн. Для всех категорий пенсионеров повысят уровень минимальной пенсии с 1854 грн до 1934 грн.