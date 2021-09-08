Пенсионерам увеличат выплаты: кто с 1 октября получит надбавку

Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 400 грн надбавки. Фото: pixabay.com

С 1 октября 2021 года в Украине повысят выплаты для пенсионеров, достигших 75 лет.

Людям от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии - 2500 грн. Они получат доплату 400 грн, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

С 1 декабря выплаты повысят пенсионерам старше 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальный размер пенсии вырастет до 2600 грн. Для всех категорий пенсионеров повысят уровень минимальной пенсии с 1854 грн до 1934 грн.

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Какая сейчас средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине - от 2001 грн до 3000 грн. Такую сумму получают 4,19 млн человек.

Пенсию менее 2000 грн получают 1,7 млн человек.

От 3001 грн до 4000 грн - 2,13 млн человек.

От 4001 грн до 5000 грн - 1 млн человек.

От 5001 грн до 10 тыс. Грн - 1,47 млн человек.

Более 10 тыс. получают 433,5 тыс. человек.

Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система. Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 28 лет страхового стажа. С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин. А также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин подняли до 60 лет и сравнили с условиями для мужчин. Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6. Другим женщинам придется ждать до 60 лет.