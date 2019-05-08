В Украине ускорилась инфляция

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 747
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3899
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 855
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2115
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3186
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5481
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2016
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3231
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Продажа авто и аренда: СМИ рассказали о бизнесе скандального друга Порошенко
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2826
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1350
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3141
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 81
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 18:54

В Украине ускорилась инфляция

  Комментировать
В Украине ускорилась инфляция
Рост потребительских цен в Украине вырос. Фото: "Экономическая правда"

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2019 составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По сравнению с декабрем 2018 инфляция составила 3,4%, а с мартом 2019 года - 1%, говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 8 мая.

Рост цен в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,9%.

"Базовая инфляция в апреле 2019 году в сравнении с мартом составила 0,4%, с начала года - 2,1%", - сообщает Госстат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доллар приближается к 26 грн

В годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта 2019 составил 8,6%. Инфляция в Украине ускорилась.

В Украине в апреле наличной валюты купили на $115,4 млн больше, чем продали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине ускорилась инфляция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 81775
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 57564
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 24583
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации
Расписали сценарий, если Рада не сможет определить дату инаугурации Просмотров: 18486
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
7
 1 Просмотров: 17606
Экономика
Украинцы начали скупать доллары
Украинцы начали скупать доллары 1 Просмотров: 1134
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
 Просмотров: 747
Отключают от газа: как облгазы выманивают деньги у украинцев
Отключают от газа: как облгазы выманивают деньги у украинцев Просмотров: 405
Для привлечения инвесторов Украина должна согласовать с кредиторами реалистичный бизнес-план - Тарута
Для привлечения инвесторов Украина должна согласовать с кредиторами реалистичный бизнес-план - Тарута Просмотров: 81
Крупы, хлеб и алкоголь: как изменились цены с начала года
Крупы, хлеб и алкоголь: как изменились цены с начала года Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
2
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
Голосов: 20332
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua