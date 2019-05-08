В Украине ускорилась инфляция

Рост потребительских цен в Украине вырос. Фото: "Экономическая правда"

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2019 составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По сравнению с декабрем 2018 инфляция составила 3,4%, а с мартом 2019 года - 1%, говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 8 мая.

Рост цен в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,9%.

"Базовая инфляция в апреле 2019 году в сравнении с мартом составила 0,4%, с начала года - 2,1%", - сообщает Госстат.

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В годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта 2019 составил 8,6%. Инфляция в Украине ускорилась.

В Украине в апреле наличной валюты купили на $115,4 млн больше, чем продали.