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среда, 08 мая 2019 07:10

Доллар приближается к 26 грн

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Доллар приближается к 26 грн
Доллар подешевел на 15 коп. Фото: Кореспондент

Национальный банк Украины на 8 мая установил курс доллара на уровне 26,34 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 29,46 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,48 грн, продают по 26,51 грн.

За евро предлагают 29,14 грн. Продают по 29,70 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Государственный долг Украины опустился до безопасного уровня - ниже 60% к ВВП. По итогам І квартала 2019-го отношение госдолга к ВВП составило 59%. На март 2019-го госдолг составлял 2147 млрд грн.

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08
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