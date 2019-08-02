В Украине опустились цены на бензин: чего ждать автомобилистам в августе

АЗС снизили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн. Фото: Auto24

В июле заправки существенно опустили ценники. В первые дни августа, заправить полный бак на 48 л бензином А-95 будет стоить на 64 грн дешевле, чем месяц назад. Эксперты утверждают, снижение котировок на нефть и сильная гривна помогли бензина снизится в цене.

Тенденции к росту цен на различные виды бензина и дизтопливо нет. В течение последней недели ценники колебались буквально на одну-две копейки.

"Если дизель в опте можно купить за 21 грн, то на заправках он по 28. Я не помню, чтобы так долго держалась такая наценка. Пять гривен – это потолок, а обычно в среднем – три-четыре гривни. Когда розница не реагирует на провал в опте, то это очень странно", - рассказывает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

За последнюю неделю стоимость автогаза по Украине упала на 56 коп.

"В августе цена упадет еще больше. В июле у нас был рекорд по импорту сжиженного газа за всю историю Украины. Продукта на рынке очень много", – объясняет Сиренко.

В Украине цены на бензин, дизтопливо зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют.

По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара.

Как поменялись цена на топливо с 01.07.19 по 01.08.19:

А-95+ – минус 1.23 грн;

А-95 – минус 1.34 грн;

А-92 – минус 1.35 грн;

Дизтопливо – минус 1.35 грн;

Автогаз – минус 1.14 грн.

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За последние несколько недели автогаз подешевел на 65 коп./л, или на 5%. Последний раз автогаз стоил 12,5 грн/л в середине марта 2019-го.