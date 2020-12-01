В Украине обвалился спрос на новые автомобили

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 2106
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 495
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 162
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2007
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2682
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
4
9
9
6
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 2106
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 495
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1485
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1107
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 9
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
вторник, 01 декабря 2020 16:12

В Украине обвалился спрос на новые автомобили

  Комментировать
В Украине обвалился спрос на новые автомобили
Относительно октября 2020 года спрос на новые автомобили упал на 16%. Фото: pexels.com

В ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. В результате этот сегмент авторынка уменьшился почти на 17%.

Относительно октября 2020 года спрос на новые автомобили упал на 16%, рассказывает Укравтопром.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault. Ее выбрали 1173 украинцев.

На 2-м месте Toyota. Автомобили этой марки выбрали 1136 автомобилистов. Впрочем, это на 9% меньше по итогам ноября 2019 года. Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации.

3-я позиция у Kia. Украинцы приобрели 509 машин этого производителя. Это на 32% меньше прошлогоднего показателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали бюджетные авто с надежными двигателями

На 4-м месте Skoda, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию. Украинский автопарк пополнили 492 новых авто.

5-я позиция в рейтинге и 69% роста у Mazda, результат которой - 290 авто.

6-ю позицию занимают сразу 2 марки - Volkswagen и Peugeot, у которых по 289 зарегистрированных авто. В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года немецкая марка потеряла 50%.

Также в ТОП-10 рейтинга марок вошли: Hyundai - 277 шт. Ford - 253 шт. Suzuki - 252 шт. Mitsubishi - 234 шт.

Всего с начала года регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре 2020 года в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Самым популярным стал автомобиль французской марки Renault Logan. Таких приобрели 1,4 тыс. Также украинцы активно покупали машины японской Toyota и корейского бренда Kia.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине обвалился спрос на новые автомобили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Казаки называли луковицей женский половой орган

Большие страны согласовали планы по Антарктиде

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца

На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер

Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Запретили обжаловать решение суда

Тоннель под проливом соединил 2 страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 36009
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 19206
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 15282
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 11538
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 7083
Экономика
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн 1 Просмотров: 99
Разъяснили, от чего зависит размер пособия по безработице
Разъяснили, от чего зависит размер пособия по безработице Просмотров: 135
В Раде хотят снизить акциз на IQOS в интересах "Филип Моррис Украина" - СМИ
В Раде хотят снизить акциз на IQOS в интересах "Филип Моррис Украина" - СМИ Просмотров: 81
Когда введут в обращение криптовалюту Facebook
Когда введут в обращение криптовалюту Facebook Просмотров: 54
Долги украинцев за коммуналку выросли на 1,7 млрд
Долги украинцев за коммуналку выросли на 1,7 млрд Просмотров: 54
Больше всего комментируют
20
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
2
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 25633
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть