В Украине обвалился спрос на новые автомобили

Относительно октября 2020 года спрос на новые автомобили упал на 16%. Фото: pexels.com

В ноябре текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. В результате этот сегмент авторынка уменьшился почти на 17%.

Относительно октября 2020 года спрос на новые автомобили упал на 16%, рассказывает Укравтопром.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей стала Renault. Ее выбрали 1173 украинцев.

На 2-м месте Toyota. Автомобили этой марки выбрали 1136 автомобилистов. Впрочем, это на 9% меньше по итогам ноября 2019 года. Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации.

3-я позиция у Kia. Украинцы приобрели 509 машин этого производителя. Это на 32% меньше прошлогоднего показателя.

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На 4-м месте Skoda, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию. Украинский автопарк пополнили 492 новых авто.

5-я позиция в рейтинге и 69% роста у Mazda, результат которой - 290 авто.

6-ю позицию занимают сразу 2 марки - Volkswagen и Peugeot, у которых по 289 зарегистрированных авто. В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года немецкая марка потеряла 50%.

Также в ТОП-10 рейтинга марок вошли: Hyundai - 277 шт. Ford - 253 шт. Suzuki - 252 шт. Mitsubishi - 234 шт.

Всего с начала года регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В октябре 2020 года в Украине зарегистрировали 8,4 тыс. новых автомобилей. Самым популярным стал автомобиль французской марки Renault Logan. Таких приобрели 1,4 тыс. Также украинцы активно покупали машины японской Toyota и корейского бренда Kia.